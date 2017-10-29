Волкер: «Миротворцы начнут работу, когда Россия выведет войска»

Чтобы миротворческие силы ООН начали свою работу на востоке Украины, Россия должна вывести свои войска из этого региона. Как передает replyua.net, об этом в интервью Громадське рассказал Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине.
По словам Волкера, в первую очередь, надо договариваться о мандате миротворческой миссии, также нужно определить ее состав и численность, и присутствие миссии на Донбассе должно позволить перейти к новым политическим шагам, которые предусмотрены Минскими договоренностями. «Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», - подчеркнул спецпредставитель. Также Волкер назвал три основных задачи миротворцев на востоке Украины.
«Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только по линии соприкосновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранения тяжелого вооружения - так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И третье - контролировать российско-украинскую границу», - отметил американский представитель.