Статистика: безработных в Украине становится меньше

Согласно последним статистическим данным, уровень безработицы в Украине заметно сократился, и сейчас на одно вакантное место претендуют четыре человека. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Госстат недавно обнародовал свежие данные – по сравнению с августом этого года, в сентябре уровень безработицы снизился почти на три процента.
В августе официальных безработных в Украине насчитывалось 312 тысяч, а в сентябре – 303 тысячи. «Чуть более 300 тысяч украинцев состоят на учете в службе занятости. Но есть методология Международной организацией труда, согласно с которой, в Украине уровень безработицы где-то на уровне 9%. Или 1 млн 900 тыс. человек. Это тот уровень безработицы, который реально существует в стране», - заявлял ранее Андрей Рева, министр соцполитики.
Андрей Забловский, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров, в свою очередь подчеркнул, что процент безработных сокращается не только по причине того, что в стране появляются рабочие места – многие украинцы уезжают работать за границу.