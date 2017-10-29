В Украине проходят местные выборы

29 октября, в воскресенье, в 201 объединенной территориальной общине Украины проходят первые местные выборы. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома, в выборах могут принять участие 1 миллион 300 тысяч избирателей, и в состав общин входят 841 сельский, 67 поселковых и 25 городских советов. На выборах депутатов городских советов зарегистрировано более шести тысяч кандидатов.
На должность председателя местного совета претендуют 944 кандидата. Стартовало голосование в восемь часов утра и продлится до 20 часов. Бюджет сегодняшних выборов достигает 55 миллионов гривен. Следят за выборами представители 17 общественных организаций, а также 18 официальных наблюдателей, заявленных Национальным демократическим институтом международных отношений.
Начиная с конца 2015 года и заканчивая весной текущего года, в Украине местные выборы прошли уже в 415 объединенных территориальных общинах. Кроме того, в декабре этого года будут проведены первые местные выборы еще в 51 общине. Возможности развития местных общин будут реализованы в результате продолжения децентрализации, о чем неоднократно заявлял Петр Порошенко, президент Украины.