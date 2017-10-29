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Волкер рассказал о главных условиях введения миротворцев на Донбасс

Волкер рассказал о главных условиях введения миротворцев на Донбасс
В интервью журналистам «Громадського» спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что для начала работы на оккупированном Донбассе миротворческой миссии ООН Россия должна вывести свои войска, передает replyua.net. Вместе с тем, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Киеву нужно координировать свои действия с ООН. Со слов Курта Волкера, вначале сторону должны достигнуть договоренностей о том, каким будет мандат миссии, каковой будет ее численность и состав. Как раз на эту тему в настоящее время ведутся переговоры.

Курт Волкер считает, что присутствие миссии - это необходимый элемент в сфере безопасности, так как это даст возможность начать выполнение политических шагов, прописанных в тексте Минских договоренностей. «Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности остаются нерешенными», - сказал Волкер. Американский политик добавил, что если создать такую миссию, можно выполнить три главные задачи.

«Установить полный контроль над всей зоной конфликта, а не только по линии соприкосновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранения тяжелого вооружения - так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И, наконец, - контролировать российско-украинскую границу», - сказал он.
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