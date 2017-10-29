Сегодняшние выборы в Украине покажут, кто был прав из социологов

Как передает replyua.net, сегодня в 201-й объединенной территориальной общине избиратели выбирают свою местную власть. Системные пробелы в законодательстве, непрозрачность финансирования предвыборной агитации, комплексные проблемы в деятельности избирательных комиссий, образовании избирательных округов и регистрации кандидатов, направленность ряда кандидатов на непрямой подкуп и злоупотребление админресурсом. Это традиционный бэкграунд местных выборов. Об этом в эфире одного из телеканалов отметил аналитик сети «ОПОРА» Александр Клюжев.
По его словам, ведущие политические силы рассматривают первые местные выборы в качестве теста собственной способности подготовиться к будущим парламентским выборам, поэтому нужно готовиться, что по итогам выборов будет много эмоций, заявлений и возможно серьезных противостояний. И только от кандидатов, наблюдателей, правоохранительных органов, ЦИК, ТИК и УИК зависит, перейдут эти эмоции красную линию или нет.
В этих выборах участвуют более 1 миллиона 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины. Цена сегодняшнего выигрыша очень высока. Классическая фраза «революция делается в столицах, а выборы в регионах» знают все. И пока «революция» забуксовала в столице, опытные политические тяжеловесы сконцентрировались на регионах. Аналитики и политические эксперты уверены, что сегодняшние результаты покажут две ключевые вещи: кто был прав в войнах социологов и какая политическая сила будет контролировать управленческую местную вертикаль накануне выборов 2019 года.