Горбунов: «Майдан показал, какие люди живут в Украине»

Сегодня, 29 октября, Алексей Горбунов, украинский актер, отмечает свой день рождения. Как информирует replyua.net, портал Обозреватель вспомнил самые яркие заявления артиста об Украине и украинцах, которые Горбунов делал во время интервью.
«У нас сильные, мощные, талантливые люди. Майдан показал, и война показала всем. Лучшие там. Про них кино нужно снимать: волонтеры, воины, бабушки и дедушки - вот это Украина. Что такое народ и что такое дух народа, его душа - вот Украина. Люди в первую очередь, а не депутаты, которых 0,01 процент, а их по всем каналам показывают», - считает Горбунов. По его словам, украинцы уже заждались реальных перемен за прошедшие три года, однако он считает, что для серьезных перемен в правительство нужно ставить молодых тридцатилетних ребят, которых выберут сами украинцы, и уже через месяц можно получить реальные результаты.
«А пенсионеров в сторону, вообще судить их надо, уголовные дела ждут пенсионеров. Это у всех на глазах, это все прекрасно видят и знают. Мы же знаем, на каких машинах они продолжают ездить, квартиры продолжают покупать… Я за свет не могу заплатить! Я, народный артист Украины, не могу заплатить за свет», - заявил Горбунов в одном из недавних интервью.