Украина перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина перевела стрелки часов назад – на один час. Как передает replyua.net, в эти выходные украинцы будут отдыхать на один час дольше, однако медики предупреждают – даже такой «удачный» перевод часов не сулит ничего хорошего для здоровья, поскольку организму, измученному осенними холодами, придется снова подстраиваться под новое время.
В ближайшие дни врачи советуют хорошо высыпаться, отказаться от спиртных напитков, не нарушать режим дня и хорошо питаться. Тем, кто сегодня собирается в дорогу, нужно напомнить, что расписание поездов, самолетов и автобусов изменилось. Не забудьте перевести все часы в доме, чтобы потом не ждать на вокзале или в аэропорту лишний час.
Напомним, что перевод часов в Украине осуществляется дважды в год – в следующий раз украинцы перейдут на летнее время. В конце марта стрелки часов будут переведены на час вперед.