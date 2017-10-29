валюта
СпецтемаНусс: у Тимошенко-Медведчука запускают новую «эпидемию», которая должна травмировать украинцев

Украина перешла на зимнее время

Украина перешла на зимнее время
В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина перевела стрелки часов назад – на один час. Как передает replyua.net, в эти выходные украинцы будут отдыхать на один час дольше, однако медики предупреждают – даже такой «удачный» перевод часов не сулит ничего хорошего для здоровья, поскольку организму, измученному осенними холодами, придется снова подстраиваться под новое время.

В ближайшие дни врачи советуют хорошо высыпаться, отказаться от спиртных напитков, не нарушать режим дня и хорошо питаться. Тем, кто сегодня собирается в дорогу, нужно напомнить, что расписание поездов, самолетов и автобусов изменилось. Не забудьте перевести все часы в доме, чтобы потом не ждать на вокзале или в аэропорту лишний час.

Напомним, что перевод часов в Украине осуществляется дважды в год – в следующий раз украинцы перейдут на летнее время. В конце марта стрелки часов будут переведены на час вперед.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: ось про що була надважлива заява опозиції

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
28 окт 2017
7799

Блогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

За словами блогера Сергія Марченка, доволі часто українські ЗМІ демонструють абсолютно неадекватну реакцію на події в нашій державі. Особливо від необґрунтованої критики потерпають працівники

28 окт 2017
5934

В Киеве боятся наступления Крымского батальона на Киев или сдачу Крыма Турции, – Муждабаев

Спустя три с половиной года после аннексии Крыма РФ начала там незаконный призыв в свою армию. За отказ – тюрьма. Украина могла бы иметь на линии разграничения с врагом уже, как минимум, полк

28 окт 2017
5157

Каталонию массово начал покидать бизнес – вот и весь финал независимости, – эксперт

Как передает replyua.net, вчера испанский парламент проголосовал за введение в действие 155-й статьи Конституции, лишая автономии Каталонию. Парламент Каталонии распущен, а местное руководство

Последние новости

Ураган «Филипп» собирается ударить по США

Фейсбук и Твиттер ввели жесткие правила для политической рекламы

Блогер: когда такие комментаторы сами попадут в неприятности, они позвонят не Найему, а в полицию

Журналист: «Скоро инопланетяне заберут Трампа для опытов»

«В космосе начали пропадать огромные астероиды», - ученые

Белковский: «Собчак необходимо отказаться от критики президента»

Голодание способно замедлить старение, - ученые

В Белом Доме на протяжении недели всеми возможными способами пытались отвлечь внимание общественности от Рашагейта

Бабченко: «Когда я в Украине, мне стыдно показывать свой паспорт»

Карпенко: интересно, как теперь будет себя вести Садовой после сообщений из прокуратуры?

Журналист: «Шокирующие цифры от Главной военной прокуратуры»

Синоптик: на Украину надвигается сильный ветер, ожидаются ливни и мокрый снег

Трамп назвал расследование Мюллера «самой большой охотой на ведьм»

Россия прекратила добычу нефти в Черном море из-за санкций

Журналист: «Германию ждут новые выборы или партия меньшинства»

Украина перешла на зимнее время

Блогер: поляки назвали російські навчання «тренуванням до Третьої світової війни»

В Украине на ровне с новогодними корпоративами теперь празднуют Хэллоуин

Проблема цієї опозиції в тому, що вона практично повністю складається з бовдурів, які не здатні прорахувати наслідки своїх дій хоча б на пару кроків уперед – блогер

Нусс: всі ці клоуни планують завдати по Україні потужного удару

 Новости за день