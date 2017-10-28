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В Украине на ровне с новогодними корпоративами теперь празднуют Хэллоуин

В Украине на ровне с новогодними корпоративами теперь празднуют Хэллоуин
В нашей стране наметилась интересная тенденция. Хэллоуин празднуют с 31 октября на 1 ноября, но уже неделю фейсбук-лента заполнена фото с празднования этого праздника. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Марьяна Пьецух.

Она отмечает, что складывается мнение, что Хэллоуин как Новый год, за две недели до праздника люди начинают корпоративно в коллективах праздновать. «Ну, с Новым годом все ясно, коллективы отмечают своеобразные итоги и будущие каникулы, а здесь повод неделю гулять пока непонятен? Я не против праздника, я просто пытаюсь понять суть недельных гуляний», – написала журналистка.

Марьяна Пьецух пишет, что совсем непонятно в чем проблема нарядиться 31 октября, а не несколькими днями ранее. Также журналистка опубликовала у себя в фейсбук фото из отдела продаж квартир в одном известном ЖК, которые решили праздновать Хэллоуин 28-го октября. Также в том же фейсбук можно встретить и другие фото с корпоративов разных компаний и предприятий, некоторые работники признавались, что особый дрес-код на протяжении всей недели был обязателен на работе.
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