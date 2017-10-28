Лукаш заступилась за «бедных мальчиков» из недешевого клуба, где у каждого второго при задержании нашли наркотики

Как сообщает replyua.net, сегодня полиция провела спецоперацию в ходе которой в одном из ночных клубов Киева нашли наркотики и малолетних, уклоняющихся о призыва в армию. Полисмены обнаружили 11 малолетних и 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Одной из тех, кто встал на защиту задержанных, оказалась известная регионалка Елена Лукаш, которая разразилась гневным постом в соцсети Facebook.
Елена Лукаш написала, как она «понимает» задержанных и осуждает действия силовиков. Комментируя пост Лукаш украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий подшутил нат экс-депутатом, что выходит братья Добкины не одни в понимании и сочувствовании наркоманам, оказывается, есть и другие члены Партии регионов – «наблюдатели радужных единорогов».
Алексей Голобуцкий отмечает, что за такой «выбор» - работать на врага во время войны и терактов в тылу – вообще-то положено «сажать» даже «мирных домохозяек с салатиками» - в том числе тех, у кого местом работы и сегодня числится «Кабинет Министров Украины».