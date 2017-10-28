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Два акцента встреч Гройсмана в Канаде: безопасность и торговля

Два акцента встреч Гройсмана в Канаде: безопасность и торговля
Как сообщает replyua.net, сегодня премьер Владимир Гройсман отправился с официальным визитом в Канаду, где помимо встречи с премьером Канады Джастином Трюдо он встретится с президентом США Дональдом Трампом, встреча запланирована аж на вторник. На протяжении всего этого времени украинский премьер проведет многочисленные встречи с канадскими должностными лицами, представителями крупного бизнеса, потенциальными инвесторами, с украинской общиной Канады.

Сведения об этом указанные на странице Джастина Трюдо – вместе с общими данными о повестке дня и задачи встречи: «Углубление отношений, в частности в сфере торговли и новых возможностей для бизнеса, созданных Соглашением о зоне свободной торговли». Сообщая о намеченной встрече, «Премьер-министр Трюдо также в очередной раз напомнил о непреклонной поддержку Канадой народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности».

Как отметил в своем блоге политолог Алексей Голобуцкий, в анонсе встреч четко прослеживаются два акцента: безопасность и торговля. При том безопасности, защиты украинского суверенитета, военной поддержке уделено гораздо больше внимания. Конечно, стоит дождаться официальных итогов настоящего визита, но в целом на сегодня можем признать такое положение вещей: Украина в мире имеет трех надежных и мощных партнеров в противостоянии российской агрессии. Это Литва, как член НАТО, с ее принципиальной антикремлевскую позицией и готовностью предоставить Украине любую военную и учебную помощь. Это США с их глобальным интересом умиротворения РФ и одновременно – вытеснение ее как конкурента с чем большего сегмента мировых рынков. И это Канада – государство, которое в значительной степени формировали этнические украинцы, и которая так и остается для нас родственной.
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