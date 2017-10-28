Блогер: украинские СМИ опять погнались за рейтингами, а не за правдой

Как передает replyua.net, во время обыска в ночном клубе Jugendhub в столице полиция обнаружила 11 малолетних и 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. После такого сообщения пресс-службы Нацполиции, СМИ стали соревноваться друг с другом в том, кто же даст более яркий заголовок о том, что полицейские устраивают облавы на малолеток, спасая провал осеннего призыва. При этом не каждое СМИ сообщило, что ночной клуб работал без документов, а у посетителей и работников были изъяты наркотические вещества.
Как пишет в своем блоге украинский блогер Сергей Марченко, скоро следует ожидать, что волну СМИ подхватят некоторые наши нардепы, которые начнут разбирать на поруки наркоманов и заявляющих, что полицию надо контролировать и не позволять лишнее. Блогер отмечает, что, если полиция накрывает наркопритон, то СМИ не мешало бы не за рейтинги соревноваться, а справедливо написать: полиция накрыла наркопритон, не зверствовала, не забрала детишек в военкомат, а накрыла наркопритон, главное же в новости именно это. Детали задержания и что случилось с задержанными – это ведь всего лишь следствие главной новости, а не сама новость.
По словам Марченко, 11 детей из клуба передали родителям. Взяли с поличным наркоторговца-бармена, какие еще нужны доказательства, что полиция действовала правильно? Журналистке hromadske.ua не понравилось задержание, значит ей не мешало бы поинтересоваться, как накрывают наркопритоны в других странах – мордой в землю кладут всех. Право государства на насилие – единственный способ защитить общество от тех, кто паразитирует на его проблемах. «Если вы не хотите, чтобы ваших детей насиловали на пьяных вечеринках, а наркотики разъедали мозг ваших близких, правомерные действия полиции стоит приветствовать и поддерживать. Потому что всегда кажется, что это где-то далеко и вас не касается, а, когда коснется, будет уже поздно. С наркотиками – так точно», – резюмировал блогер.