Блогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

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За словами блогера Сергія Марченка, доволі часто українські ЗМІ демонструють абсолютно неадекватну реакцію на події в нашій державі. Особливо від необґрунтованої критики потерпають працівники правоохоронних органів, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, наша преса у черговий раз пробила дно. Наприклад, сьогодні відбулись затримання у нічному клубі Jugendhub. Журналістів дуже обурило, що сімнадцятьох осіб при цьому затримали, адже знайшли в них наркотичні речовини, а ще 32 доставили до військкомату, адже було встановлено, що ті ухилялись від призову. Відповідно, кореспонденти почали вигадувати якомога гучніші заголовки, в яких засуджували поліцію за те, що вона, буцімто «вломилась» у приміщення клубу та застосувала силу при затриманнях. Ну що ж, кілька годин і ми побачимо як народні депутати побіжать брати на поруки наркоманів.З цього приводу блогер зауважує, що поліцію, звісно, потрібно контролювати. Але якщо поліція накриває наркопритон, то саме цю інформацію і потрібно винести в заголовок, а не вигадувати якість звірства. 11 дітей віддали батькам, бармена-наркоторговця впіймали на гарячому. Які ще докази того, що поліція діяла правильно, потрібні? Застосування сили? Але коли поліція накриває наркопритон, то обличчям у підлогу кладуть всіх, незалежно від держави. Право держави застосовувати насилля – єдиний спосіб вберегти суспільство від тих, хто паразитує на його проблемах. І якщо вам не хочеться бути зґвалтованими на вечірці чи спостерігати як мізки ваших близьких з’їдають наркотики, то правомірні дії поліції варто підтримувати, - наголошує блогер.