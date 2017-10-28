Без мобилизации не обойтись, в Киеве облавы на призывников, – волонтер

Как передает replyua.net, в столице Украины проводятся облавы на призывников, чтоб не срывать осенний призыв, который проводится на протяжении октября-ноября. Это, конечно, не цивилизовано, но иначе никак, объясняет военный волонтер и блогер Мирослав Гай.
Мирослав Гай отмечает, что никто отправлять ребят в зону АТО не будет. Отслужат родине год и домой. Волонтер объясняет, что у нас глобальная нехватка личного состава. Контракт провален и виной тому социальная политика в отношении военных. По мнению Мирослава Гая, без мобилизации не обойтись, но ее не проводят, потому, что это не популярно. Блогер подчеркивает, службу в армии должны проходить все граждане Украины, как мужчины, так и женщины. Нужно изменить социальную политику относительно военнослужащих и обеспечить личным жильем всех, кто подписал контракт. Снятие налогов для строителей, модульные коттеджные поселения – не столь важно. Солдат должен иметь свое жилье рядом со службой, как в НАТО. Увеличение зарплаты солдата до 10 минимальных.
По словам волонтера, также не помешает принять закон, по которому без годовой службы в армии нельзя баллотироваться на избираемую должность и голосовать. Иначе, нет, мы уже имеем проблемы стратегического уровня, которые угрожают национальной безопасности и каждому из нас. Сегодняшние «облавы» имеют две причины: это неумение государства решить сложившиеся проблемы другим способом и низкая сознательность граждан, нарушающих закон, уклоняясь от срочной службы, и отсутствие в обществе уважения к военной профессии в связи с отсутствием пропаганды.