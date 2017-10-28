Адвокат: звільнення Умерова і Чийгоза – перший випадок, коли заручників випускають без обміну

Кримські політв’язні Кремля Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз нарешті в Україні. На прес-конференції в аеропорту «Бориспіль», і на зустрічі з президентом Петром Порошенком поруч зі звільненими в'язнями був адвокат Микола Полозов. Як інформує replyua.net, своїми думками стосовно того, чому Москва дала згоду на звільнення адвокат поділився в ефірі «Громадського радіо».
За словами Миколи Полозова, можна практично на 100% сказати, що передували звільненню політичні домовленості, і для того, щоб підверстати під них вже поточну ситуацію силовики ФСБ прийшли до муфтія і сказали, щоб він писав відповідне прохання про помилування на ім’я Путіна, адже президенту потрібно підписувати указ. Інший момент – зазвичай ці укази публікуються. За таких обставин та з Савченко, і з Солошенко, і з Афанасьєвим ці укази були опубліковані. Тут з якоїсь причини вони засекречені.
Адвокат зауважує, що зазвичай укази засекречують, коли відбувається обмін шпигунами, агентами, але ні Ахтема Чийгоза, ні Ільмі Умерова в цьому запідозрити абсолютно не можна. Тому тут питання до Кремля – чим вони керувалися і чому погодилися на звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза саме, як на спецоперацію.