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Тимошенко и Саакашвили пользуются одними и теми же фейковыми цифрами

Тимошенко и Саакашвили пользуются одними и теми же фейковыми цифрами
Складывается впечатление, что к эфирам Юлию Тимошенко и Михеила Саакашвили готовит один и тот же человек или кто-то в кого-то подворовывает цифры. Накануне в эфире 112 телеканала лидер «Батькивщины» убеждала, что при ее премьерстве ВВП на душу населения составлял 8000 долларов, а сегодня, во времена премьерства Владимира Гройсмана, только 2000 долларов. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Владимир Горковенко.

На следующий день после эфире Тимошенко этот же фейк о 2000 долларах использовал и Михеил Саакашвили, который на 38 минут стал лектором для студентов Института международных отношений университета им. Шевченко. Правда, студенты, похоже, не слушают того, что говорит по телевизору Юлия Тимошенко и потому вежливо намекнули экс-президенту Грузии, что тот, мягко говоря, лукавит. Михо выкрутился и сказал, что это данные не МВФ, как он сказал, а ОО «Институт будущего».

По словам политолога, на самом же деле в 2008 году ВВП был не 8000 долларов на душу населения, а 3891, а в 2009 году – 2974. В отчетном 2016 ВВП – 2186 долларов на душу населения и это во время войны, потере 7% территории и большого российского рынка.
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