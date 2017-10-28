Рева: «При минимальной пенсии коммуналка не будет выше 80 гривен»

Люди, получающие минимальную пенсию, будут платить за коммунальные услуги около 70-80 гривен в том случае, если коммуналка будет стоить около двух тысяч – остальные деньги за пенсионера платит государство. Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом рассказал Андрей Рева, министр соцполитики.
«Высчитывается доход домохозяйства, размер жилищно-коммунальных услуг в пределах норм, берется определенный процент, и человеку говорят, что ты, например, платишь такую сумму, а остальное – государство. И чем меньше ваш доход, тем меньше ваша доля в оплате. Например, если человек получает 1452 гривен (это сегодняшняя минимальная пенсия), то платить за жилищно-коммунальные услуги он будет не больше 70–80 гривен. Даже если услуги будут стоить 2000 гривен, то 1930 гривен за этого человека заплатит государство», - подчеркнул министр.
По словам Ревы, государство не отбирает субсидии у граждан, как многие считают, а, напротив, предоставляет большие льготы малообеспеченным слоям населения. Министр отметил, что под субсидией подразумевается софинансирование, и, если у гражданина нет возможности полностью оплатить коммуналку, государство покрывает часть расходов.