В НАБУ проверяют информацию о выигрышах Ляшко

Артем Сытник, глава НАБУ, заявил о том, что ведомство начало проверку по факту выигрышей, задекларированных Олегом Ляшко, лидером Радикальной партии.
Как передает replyua.net со ссылкой на 5 канал, Сытник подчеркнул, что речь идет о выигрыше в размере 571 тысячи гривен, который политик указал в своей электронной декларации. Других подробностей Сытник не стал сообщать. Напомним, что Ляшко рассказал о выигрыше – по его словам он делал ставки на футбольные матчи, а в лотерею не играл. 25 октября Ляшко задекларировал три выигрыша: 283,56 тыс. гривен, 134 тыс. гривен и 153,485 тыс. гривен. В качестве источника дохода указана компания "Украинская национальная лотерея".
Ляшко заявил, что все выигрыши были анонимными, однако он делал ставки на команды «Ливерпуль» и Шахтер». При этом политик отметил, что вообще мог не указывать выигрыш в декларации, однако поступил по-честному и даже заплатил налоги с этих выигрышей.