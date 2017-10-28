Журналист: миллиарды «семьи Януковича», которые у нас не могут найти, скорее всего, здесь, в Украине, хранятся в виде ОВГЗ

Многие могут критиковать «семью Януковича» за преступления в Украине, но, что касается отмывания денег и «схем», то тут им равных нет. Находясь при власти в Украине, окружение Януковича придумало прятать награбленные деньги в украинские валютные облигации. Те самые миллиарды «семьи», которые у нас не могут найти, скорее всего, здесь, в Украине, хранятся в виде ОВГЗ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает украинский журналист Денис Казанский.
По его словам, «схема» выглядит следующим образом. Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в 2010-2011 году взял под контроль все конвертационные центры и стал купировать обнал. Конверты – это в буквальном смысле мешки с черным налом. Огромные объемы налички, которые сложно вывезти из Украины или положить в банк. Лучшим инструментом для хранения этих денег были именно облигации, но вкладываться в гривневые облигации было опасно, ведь гривна могла обесцениться. Поэтому в 2011 году еще один представитель «семьи» - Сергей Арбузов, возглавлявший НБУ, придумал выпускать валютные ОВГЗ.
Денис Казанский рассказывает, в 2012-2013 таких ОВГЗ было выпущено на миллиарды долларов и все они были выкуплены некими анонимными покупателями. Об этом есть множество публикаций в СМИ того периода. Этими анонимными богатеями скорее всего были компании «семьи». Вот и получается, что Клименко зарабатывал, а Арбузов прятал.