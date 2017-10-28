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Руководство КНУ им. Шевченко стало соучастником преступления, допустив к детям насильника-нелегала, – политолог

Руководство КНУ им. Шевченко стало соучастником преступления, допустив к детям насильника-нелегала, – политолог
Использовать какой-то из вузов, как площадку для политических дискуссий и споров – это право каждого, кто может научить молодежь правильно дискутировать и отсеивать правду о шелухи, в конце концов, в полемике, дискуссии рождается истина. Очень хорошо, когда учебные заведения посещают политики и делятся политическим опытом со студентами. Это означает, что вузы имеют право посещать любые политики, как от власти, так и от оппозиции. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог Александр Хоруженко.

Он отмечает, что его был возмущен, когда лекцию студентам КНУ им. Шевченко читал Азаров, возмущался, когда маргиналы типа Найема или Лещенко ездили вешать лапшу молодежи. «Сколько бы я не ворчал, они имеют на это право и я это понимаю. Но, когда руководство КНУ Шевченко приглашает человека, нарушившего границу твоей страны, человека, который находится здесь нелегально и призывает к кровавому бунту, то это не плюрализм мнений и не демократия и не учебный процесс. Это называется изнасилование», – отметил политолог.

По его словам, руководство вуза стало соучастником преступления, допустив к детям насильника-нелегала, который нарушил базовые конституционные принципы и базовые человеческие принципы. Руководство университета опозорило не только честь вуза, но и плюнуло в душу сотням тысяч выпускников, которые ежедневно делают Украину сильнее и лучше.
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