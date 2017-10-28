Зимнее время: не забудьте перевести часы!

В ночь на воскресенье, на 29 октября, Украина перейдет на зимнее время. Как передает replyua.net, официальный перевод часов произойдет в четыре часа утра – уже этой ночью.
Стрелки часов будут переведены ровно на час назад. Конечно, не нужно вставать в четыре часа, и перевести стрелки можно перед сном. Если вы ложитесь спать в двенадцать часов, переведите все часы в доме на одиннадцать часов. Завтра, 29 октября, украинцы начнут жить по новому времени. Изменятся расписания поездов, самолетов, автобусов и другого транспорта, поэтому заранее продумайте поездку, чтобы на вокзале или в аэропорту не ждать своего рейса на час дольше. Кстати, медики заранее предупреждали всех о том, что даже к зимнему времени необходимо готовиться за пару недель до перевода часов, чтобы организм сумел быстро адаптироваться к новому времени.
По словам экспертов, перевод часов негативно влияет на настроение и психику человека, на его работоспособность и внимательность. Напомним, что перевод часов на летнее время будет осуществляться в конце марта.