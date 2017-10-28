В Украине появилась вакцина от гриппа

В медицинские учреждения Украины уже поступили 730 тысяч доз вакцин против гриппа.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт Государственной службы по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, лабораторный контроль прошли следующие вакцины: «Ваксигрипп» (500 тысяч доз поступили из Франции), «Инфлуэнза Ваксин» (200 тысяч доз поступили из Китая) и Джиси Флю» (30 тысяч доз поступили из Южной Кореи). В ближайшее время эти вакцины должны появиться в аптеках и медицинских учреждениях, заверили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В ведомстве спрогнозировали, что в нынешнем эпидемическом сезоне гриппом и ОРВИ переболеют около семи миллионов украинцев.
Медики отмечают, что в текущем эпидсезоне в Украине будут свирепствовать сразу три опасных штамма гриппа – Мичиган, Брисбен и Гонконг. С начала текущего месяца в поликлиники страны обратились сотни тысяч граждан, однако в большинстве случае медиками были поставлены диагнозы ОРЗ и ОРВИ.