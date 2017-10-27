В Кремлі відмовчуються, чому помилували кримських політв’язнів

Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні. Проте до сих пір російська сторона не пояснює такий свій крок, не бажаючи коментувати цю подію, а ні в своїх ЗМІ, а ні в іноземних. З тієї інформації, яку ми отримуємо з російської сторони тут, йдеться про те, що політв’язням скасували вирок, звинувачення зняті. Як це виглядає процесуально – на разі ніхто не знає. Як передає replyua.net, про це в ефірі «Громадського радіо» розповіла Гаяна Юксель, представниця Меджлісу кримськотатарського народу.
За її словами, російська сторона, російська пропаганда, правосуддя так зване на території Криму остаточно заплуталося. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз кілька років під слідством, пройшли суди, які розглядали справи, збирали свідчення, винесені не на жарт вироки. При чому, одному 8 років, іншому – 2 роки колонії. Це максимальні сроки, які можуть виноситися за статтями, за якими їх засуджували, і раптом їх звільняють. Як це пояснити, чому це зроблено, що це? Одна з версій, яка озвучується російською стороною – це нібито лист Муфтіяту, який було написано, і в рамках цього листа був здійснений акт такого помилування.
Гаяна Юксель зазанчмла, що далі вже працює російська пропаганда, яка розмірковує про гуманність керівництва країни, про великодушність, але істину картину ми дізнаємося найближчим часом.