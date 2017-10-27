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Эксперт по безопасности: информационный шум по поводу теракта в Киеве только на руку преступникам

Эксперт по безопасности: информационный шум по поводу теракта в Киеве только на руку преступникам
Взрыв под «Эспрессо»: рука Кремля или атака на политических оппонентов, об этом в эти дни гадают многочисленные политические эксперты и обозреватели, что кроме, как информационного шума никак следствию не помогает. В этом уверен эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Он в эфире одной из радиостанций призвал всех избегать преждевременного обсуждения версий преступления, поскольку это, по его мнению, может навредить следствию. При этом он предлагает «разумно давить» на силовые структуры, чтобы они активизировали работу по предупреждению терактов.

«Статистика свидетельствует, что раскрытие таких преступлений связано с задержанием исполнителей по горячим следам. В других случаях – это сложная агентурная работа, и шансов на раскрытие тогда намного меньше. Сейчас в информационном пространстве – много комментариев, обсуждают версии с кремлевским или чеченским следом. Эти комментарии – преждевременные, и могут навредить следствию», – отметил эксперт.

По его словам, есть разумно давить на силовые структуры, чтобы они повышали свою эффективность, то это вполне допустимо, но не стоит гадать на кофейной гуще, вводя в заблуждение правоохранителей. Если они что-то не способны сделать – надо обратить внимание на материальную базу силовых структур, на развитие лабораторий, оперативную и агентурную работу, советует аналитик.
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