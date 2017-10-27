Политолог: если премьер заявляет, что следует заняться техоснащением публичных мест, - значит, на это уже есть ресурс



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Эксперт отмечает, что в 2017-м этот этап наступил. Да, стоило готовиться к нему раньше, но у воюющей страны после бегства Януковича со всей казной было и без того масса дыр для затыкания. И, если премьер заявляет, что следует заняться техоснащением публичных мест, - значит, на это уже есть ресурс. Украина может себе позволить перекрыть еще одну потребность из числа срочных «на вчера».



Алексей Голобуцкий подчеркивает, что это та сфера, где сезон не помеха. Это не дороги и не строительство, когда все замирает с наступлением морозов. Так что можно успеть какие-то критичные моменты закрыть еще в 2017-м за счет спецфондов, поскольку в бюджет-2017 это не было заложено.

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Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Как передает replyua.net , во время эфира на одном из украинских телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине нужно усиливать меры безопасности и больше уделять внимания техническому оснащению контроля за общественными местами. Комментируя заявление премьера, украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что это правильно и крайне необходимо безотносительно к недавнему теракту в Киеве. Специалисты и эксперты уже давно предупреждали: с определенного этапа войны Кремль перенесет действия в тыл, ФСБ займется организацией массовых терактов – как демонстративных «акций запугивания», так и целенаправленным уничтожением определенных людей.Эксперт отмечает, что в 2017-м этот этап наступил. Да, стоило готовиться к нему раньше, но у воюющей страны после бегства Януковича со всей казной было и без того масса дыр для затыкания. И, если премьер заявляет, что следует заняться техоснащением публичных мест, - значит, на это уже есть ресурс. Украина может себе позволить перекрыть еще одну потребность из числа срочных «на вчера».Алексей Голобуцкий подчеркивает, что это та сфера, где сезон не помеха. Это не дороги и не строительство, когда все замирает с наступлением морозов. Так что можно успеть какие-то критичные моменты закрыть еще в 2017-м за счет спецфондов, поскольку в бюджет-2017 это не было заложено.