Нам ничего от них не нужно: родственники погибших в харьковском ДТП категорически отказались от денег Зайцевой



Как передает издание «Сегодня», родственники Аллы и Анастасии Сокол, которые погибли в результате страшного дорожно-транспортного происшествия, категорически отказались брать деньги от семьи виновницы аварии Елены Зайцевой,



«К нам приезжала ее мать. Я не захотела с ней встречаться. Ничего нам от них не нужно, поскольку никакими деньгами невозможно окупить двух моих девочек», — говорит мать и бабушка погибших Аллы и Анастасии Сокол. Женщина по сегодняшний день находится в шоке, так как вместо 20-летнего юбилея внучки, в доме устроили поминки. О моральной компенсации, продолжает издание, женщина пока не думала. «Пока что мы не думали по поводу исков, моральной компенсации. Для меня сейчас главное — провести все необходимые ритуалы», — рассказала женщина.



Как уже сообщалось, вчера, 26 октября, в больнице скончалась 20-летняя Диана Берченко, которая находилась в тяжелом состоянии после аварии. ДТП случилось вечером 18 октября в Харькове. Автомобиль Lexus въехал в стоящую на тротуаре толпу людей. Жертвами жуткой аварии стали шесть человек, еще пять человек пострадали.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Как передает издание «Сегодня», родственники Аллы и Анастасии Сокол, которые погибли в результате страшного дорожно-транспортного происшествия, категорически отказались брать деньги от семьи виновницы аварии Елены Зайцевой, передает replyua.net «К нам приезжала ее мать. Я не захотела с ней встречаться. Ничего нам от них не нужно, поскольку никакими деньгами невозможно окупить двух моих девочек», — говорит мать и бабушка погибших Аллы и Анастасии Сокол. Женщина по сегодняшний день находится в шоке, так как вместо 20-летнего юбилея внучки, в доме устроили поминки. О моральной компенсации, продолжает издание, женщина пока не думала. «Пока что мы не думали по поводу исков, моральной компенсации. Для меня сейчас главное — провести все необходимые ритуалы», — рассказала женщина.Как уже сообщалось, вчера, 26 октября, в больнице скончалась 20-летняя Диана Берченко, которая находилась в тяжелом состоянии после аварии. ДТП случилось вечером 18 октября в Харькове. Автомобиль Lexus въехал в стоящую на тротуаре толпу людей. Жертвами жуткой аварии стали шесть человек, еще пять человек пострадали.