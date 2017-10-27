На Донбассе увеличилось количество взрывов – ОБСЕ

Согласно отчету представителей, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 25 октября, на оккупированных территориях Донбасса за один день увеличилось количество взрывов, передает replyua.net. «В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировали больше нарушений режима прекращения огня по сравнении с предыдущим отчетным периодом (примерно 300 взрывов против около 90)», – отмечается в тексте отчета. В то же время, в Луганской области наблюдателями было зафиксировано противоположную тенденцию – четыре взрыва против 40 за предыдущий отчетный период.
На Донбассе военные действия не прекращаются с апреля 2014 года. Бои осуществляются между украинскими Вооруженными силами и подконтрольными России боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, Кремль постоянно отрицает свою причастность к конфликту.
СММ ОБСЕ - это невооруженная гражданская миссия, наблюдающая за ситуацией во всех украинских регионах. Она на постоянной основе готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Работа миссии началась 29 июля 2014 года.