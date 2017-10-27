Йованович о последних протестах под ВР: украинцы себя ведут достойно

В интервью одному из интернет-изданий американский посол в Украине Мари Йованович заявила, что, судя по поведению участников митинга возле стен Верховной Рады можно говорить о возможности украинских граждан пользоваться своими правами, сообщает replyua.net.
«После окончания событий на Майдане, и, вероятно, еще до тех событий, в Украине организовывались демонстрации и акции протеста. С моей точки зрения, это является четким примером того, что украинцы могут пользоваться своими правами: свободой самовыражения, свободой собраний, и это очень важно. Кроме того, очень важно, чтобы это происходило мирно, чтобы полицейские и сотрудники правоохранительных органов действовали профессионально и сдержанно. До сегодняшнего дня так все и было, и мы надеемся, что так будет и дальше, и это нужно поддерживать. А также то, что протестующие ведут себя достойно и мирно», — заявила Йованович.
Также, американский дипломат отметила, что верит в украинское гражданское общество и в украинский народ. Напомним, ранее Йованович призвала украинских граждан проявлять больше инициативы для изменения своей страны.