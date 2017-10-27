Украина получила жизненно важные вакцины от Красного Креста

Сотрудники Международного комитета Красного Креста передали Украине несколько сотен доз вакцины против ботулизма и столбняка, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
«Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Лекарство европейского производства от опасных болезней Министерству здравоохранения передал Международный комитет Красного Креста в Украине», - сказана в сообщении Минздрава. Отмечается, что этого количества препаратов хватит для того, чтобы покрыть потребности страны на ближайшие полгода. Также в Минздраве добавили, что переданные препараты будут храниться на специализированном складе, и медицинские учреждения, которым потребуются препараты, будут заказывать их, после чего вакцину моментально направят в больницу, вне зависимости от региона, где она находится.
Напомним, что в этом году в Украине участились случаи заболевания ботулизмом и столбняком. В этом году из-за ботулизма скончались уже девять человек, еще около ста были доставлены в лечебные учреждения, где медики поставили соответствующий диагноз.