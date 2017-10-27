МВД: правоохранители предотвратили 300 терактов в Украине

Как информирует replyua.net, Шкиряк заявил: «Всего лишь за 3,5 года Служба безопасности Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции Украины предупредили, недопустили осуществления 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей». Также Шкиряк добавил, что «независимо от благополучия всего цивилизованного мира и Европы, как видно, ни бельгийские, ни британские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Ницце, Париже, Барселоне, Брюсселе».
Как известно, вечером 25 октября в столице Украины Киеве был осуществлен террористический акт. В результате взрыва возле студии «Эспрессо» получил ранение народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Кроме того, несовместимые с жизнью ранения в результате теракта получил охранник парламентария Роман. Еще одной случайной жертвой стал 36-летний прохожий, который проходил в момент взрыва возле места событий.