Климкин призвал мир к новым антироссийским санкциям

Как информирует replyua.net, руководитель МИД Украины призвал мировое сообщество ввести новые санкции против России в связи с ее агрессивной политикой на Донбассе. В частности Климкин заявил: «Главная проблема для меня, как для главы МИД Украины и для моих коллег, чтобы поддержать ощущение солидарности, которое мы поддерживали три с половиной года, с тех пор, как РФ начала агрессию против Украины… Я убежден, что мы сможем завоевать уровень международной поддержки для новых санкций и идей усиления международного давления».
По словам Климкина, санкции против России – это уникальное явление в отношениях международного типа. Мир имеет дело с нарушением всех международных политических и юридических договоренностей впервые после окончания второй мировой войны.