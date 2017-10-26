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Климкин призвал мир к новым антироссийским санкциям

Климкин призвал мир к новым антироссийским санкциямВнешнеполитическое ведомство Украины рассчитывает на поддержку мирового сообщества в вопросе ввода новых санкций против Российской Федерации. С таким заявлением, как пишет «РБК-Украина», выступил глава МИД Украины Павел Климкин во время освещения инаугурационной версии Киевского трансатлантического диалога.

Как информирует replyua.net, руководитель МИД Украины призвал мировое сообщество ввести новые санкции против России в связи с ее агрессивной политикой на Донбассе. В частности Климкин заявил: «Главная проблема для меня, как для главы МИД Украины и для моих коллег, чтобы поддержать ощущение солидарности, которое мы поддерживали три с половиной года, с тех пор, как РФ начала агрессию против Украины… Я убежден, что мы сможем завоевать уровень международной поддержки для новых санкций и идей усиления международного давления».

По словам Климкина, санкции против России – это уникальное явление в отношениях международного типа. Мир имеет дело с нарушением всех международных политических и юридических договоренностей впервые после окончания второй мировой войны.
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