Суд не прислушался к новому адвокату Януковича

Как сообщает replyua.net, стало известно, что новому адвокату экс-президента Виктора Януковича, Игорю Ляшенко, суд обозначил временные рамки для того, чтобы ознакомится с 21 томом документов дела об обвинении в госизме в два-три месяца.
Нынешний адвокат обратился с просьбой к суду увеличить срок рассмотрения документов и дела в целом хотя бы на четыре-пять месяцев, но суд прислушался к просьбе прокуроров о том, что рассмотреть все документы и вникнуть в дело можно и быстрее. В итоге у Ляшенко есть время до 4 декабря этого года. А это всего два-три месяца. Напоминаем, что экс-президента Виктора Януковича обвиняют в госизме.
Известно, что в четверг в Оболонском суде города Киева было зачитано заявление экс-защитника Януковича. Его отстранили 25 октября, тем не менее Максим Герасенко в своем заявлении утверждал, что в дальнейшем хочет защищать Януковича, но по личным причинам так и не сможет появится на заседании суда, проходившего в четверг. В заявлении Герасенко суд увидел «фактическую угрозу суду» уголовным преследованием. Но судья посчитал правильным не рассматривать заявление столь внимательно, потому что написано оно особой, которая уже отстранена от дела. А значит никакой явной или же скрытой угрозы не несет.