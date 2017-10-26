Этот простой и увлекательный метод поможет возобновить взаимопонимание в вашей семье

Как передает replyua.net, ученые выяснили интересный факт о том, что, если супружеская пара или же пара, в которой есть дети будет уделять совместному чтению хотя бы 20 минут в неделю, то их взаимопонимание возрастет, появятся новые темы для разговора, вы будете взаимодействовать между собой.
Для того, чтобы начать всего-то нужно: собрать всю семью вместе, пусть это будет время после ужина, предоставить всем членам семьи большой выбор литературы и журналов, объясните, что вы хотите ввести новую традицию и придумайте для этого специальное название. Главное условие – отключить телефоны и гаджеты, чтобы ничего не отвлекало от совместного занятия. Если же вы или ваши дети предпочитают читать на планшете, то проследите чтоб они не играли в тайне от вас. Выставьте таймер на 20 минут и приступайте к чтению. После 20 минут чтения поделитесь информацией со своими домочатцами.
Вскоре вы заметите, что сами стали читать больше, что появилось больше общих тем для разговоров, что ваши дети стали с нетерпением ждать совместного чтения. Так же возможно, что время на совместное чтение увеличится на 30, 45 минут или даже на час. А может вам даже захочется проводить такие вечера чаще, чем раз в неделю. Чтоб читать было веселее, приготовьте заранее вкусностей, ведь с ними читается быстрее и приятнее.