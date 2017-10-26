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«Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки

«Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки
Лидия Гаврилова, глава Аудиторской службы, заявила о том, что руководство «Укроборонпрома» не пустило сотрудников службы на предприятие и не дало провести аудит.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, Гаврилова подчеркнула, что пришлось столкнуться с большим негативом. «Был установлен ряд негативных моментов в финансовой дисциплине концерна. Учитывая эти факты, мы информировали правительство об этом. Именно для этого, чтобы видеть реальную картину, мы запланировали проведение аудита для того, чтоб выяснить эффективность управления концерна своими предприятиями. На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов для проведения аудита», - подчеркнула глава Аудиторской службы. Однако в самом концерне эту информацию сразу опровергли.

В сообщении «Укроборонпрома» сказано о том, что сотрудники службы действительно были в главном офисе, но потом ушли. «Мы не знаем, как происходит работа Аудиторской службы. 17 октября представители Аудиторской службы свободно зашли в главный офис Укроборонпрома, но не дождались руководства концерна», - сказано в заявлении.
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