Столтенберг: Украина – это главная причина отношений между НАТО и РФ

Как информирует replyua.net, во время пресс-конференции Столтенберг сказал: «Этот конфликт достаточно глубоко и сильно влияет на безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе и остается главной причиной нынешнего состояния отношений между Российской Федерацией и НАТО». При этом Генсек Альянса добавил: «Между союзниками НАТО и РФ продолжают существовать основополагающие разногласия по украинскому вопросу, в частности по урегулированию силового сценария на Донбассе».
Кроме того, согласно со словами Столтенберга, для НАТО остается приоритетом урегулирование ситуации на Донбассе, но на сегодняшний день положение дел остается «хрупким». При всем этом Генсек Альянса указал на сохранение тяжелого вооружения вблизи линии разграничения сторон и на осложнения в доступе международных наблюдателей в зону конфликта.