Думала, что успею проскочить: Правоохранитель рассказал о первых показаниях Зайцевой

Патрульный полицейский, один из первых прибывший на место страшного ДТП в Харькове, сообщил, о чем рассказала его виновница Елена Зайцева, передает replyua.net.
«Была наша смена и мы в рацию услышали крики о том, что все экипажи должны быстро ехать на Сумскую. Приехали одними из первых, вместе с каретой скорой щи. Ко мне подбежала Алена Зайцева, но я еще не знал, что она водитель, потому попросил ее отойти и начал ограждение места ДТП лентой. После этого я вернулся к Алене, и она сообщила, что находилась за рулем Lexus. Она дала мне водительское удостоверение и документы на машин. Я затем передал их следователю», - говорит полицейский. По его словам, Зайцева была в автомобиле со своей подругой. Никаких травм девушки не получили.
«Сразу после того, как я к ней подошел, она мне рассказала: «я видела ситуацию и думала, что мне удастся вовремя проскочить перекресток. Я видела боковым зрением Volkswagen». Уже затем ее адвокат запретила ей общаться с кем-либо общаться», - сказал сотрудник патрульной полиции. После этого он посадил девушек в полицейский автомобиль и повез давать показания.