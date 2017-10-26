валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

У Путина прокомментировали покушение на Мосийчука

У Путина прокомментировали покушение на МосийчукаВ Кремле утверждают, что все обвинения украинской стороны в адрес Российской Федерации на счет покушения на народного депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука являются русофобией, о чем пишут РИА «Новости».

Как информирует replyua.net, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на парламентария ВРУ Игоря Мосийчука – это проявление захлестнувшей Украину русофобии. При этом Песков отметил: «Как всегда, абсолютно ни на чем необоснованное, голословное истерическое обвинение из украинской столицы. Причем подобные обвинения звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех остальных, кто занимает хоть какие-то должности в Москве». Такое заявление спикер Путина сделал, отвечая на просьбу прокомментировать заявление МВД Украины о возможной причастности руководителя Чечни к покушению на народного избранника из Украины.

Как ранее уже сообщалось, вечером 25 октября в центре столицы Украины прогремел взрыв. Из-за инцидента народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук получил ранения различной степени тяжести. Кроме нардепа ранения, которые, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью, получили его охранник, старший сержант полиции Руслан Кушнирук и случайный прохожий, экс-подполковник полиции Михаил Мормиль, который от полученных травм скончался в одном из медучреждений Киева.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
26 окт 2017
10456

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Эмине Джапарова, занимающая должность первого замминистра информационной политики Украины, в ходе прямого включения одного из российских телеканалов, отказалась от перехода на русский язык, передает

25 окт 2017
9740

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
4988

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука

Столтенберг: Украина – это главная причина отношений между НАТО и РФ

Moody's: банковская система Украины почти победила кризис

Думала, что успею проскочить: Правоохранитель рассказал о первых показаниях Зайцевой

У Путина прокомментировали покушение на Мосийчука

Агрессия Путина в Украине: РФ перебрасывает в Крым новейшую военную технику

Для развлечения: в центре Харькова студент начал стрелять c балкона

Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением

Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»

В ИГИЛ самое большое число наемников из России

Собчак уличили в лицемерии относительно Крыма

Путин намерен построить на Курилах военную базу

В Украине заявили о рисках транзита газа в ЕС из-за действий «Газпрома»

Украина второй раз подала иск на РФ в ЕСПЧ, - Петренко

Эксперт назвал главную проблему в расследовании дел против украинских коррупционеров

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

В больнице Харькова умерла еще одна жертва страшного ДТП

ГПСУ: пограничники Польши начали проверять украинцев с помощью рентгена

В WizzAir сообщили о планах покинуть аэропорт «Жуляны»

Штайнмайер назвал главную проблему в восстановлении отношений с Россией

 Новости за день