У Путина прокомментировали покушение на Мосийчука

Как информирует replyua.net, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на парламентария ВРУ Игоря Мосийчука – это проявление захлестнувшей Украину русофобии. При этом Песков отметил: «Как всегда, абсолютно ни на чем необоснованное, голословное истерическое обвинение из украинской столицы. Причем подобные обвинения звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех остальных, кто занимает хоть какие-то должности в Москве». Такое заявление спикер Путина сделал, отвечая на просьбу прокомментировать заявление МВД Украины о возможной причастности руководителя Чечни к покушению на народного избранника из Украины.
Как ранее уже сообщалось, вечером 25 октября в центре столицы Украины прогремел взрыв. Из-за инцидента народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук получил ранения различной степени тяжести. Кроме нардепа ранения, которые, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью, получили его охранник, старший сержант полиции Руслан Кушнирук и случайный прохожий, экс-подполковник полиции Михаил Мормиль, который от полученных травм скончался в одном из медучреждений Киева.