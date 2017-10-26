Агрессия Путина в Украине: РФ перебрасывает в Крым новейшую военную технику

Как информирует replyua.net, генерал имеет убеждения, что «в Феодосию до конца текущего года намерены завести еще один дивизион комплексов ПВО С-400». Кроме того, он добавил: «Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Учения, которые проводит Путин на севере Крыма и на море свидетельствуют о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украинского государства».
Насколько известно, ранее генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, командующий ВВС и ПВО Южного военного округа России заявлял, что воинские части России в Крыму оборудованы новой и модернизированой авиационной техникой. Кроме того, российский военный ранее анонсировал поступление на полуостров Крым нового зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».