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Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением

Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением
Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, который вышел на свободу из незаконного заключения на незаконно аннексированного Крыма, заявил, что хочет вернуться на полуостров. Как передает replyua.net со ссылкой на «112.Украина», заявление соответствующего содержания он озвучил во время совместного брифинга в Анкаре с другим освобожденным политзаключенным Ахтемом Чийгозом. «Я не давал каких-либо обещаний и гарантий о том, что не буду пытаться вернуться в Крым. Спустя некоторое время я непременно попытаюсь вернуться в Крым», - отметил он.

Стоит отметить, что Чийгоза и Умерова выдали Турции 25 октября. Освобождение лидеров крымских татар стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между президентом Петром Порошенко и турецким президентом Реджепом Тайипом Эродоганом. Политических заключенных помиловал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз пребывал под арестом с 29 января 2015 года по сфабрикованному делу в связи с обвинениями в «организации массовых беспорядков» у здания крымского парламента 26 февраля 2014 года. 11 сентября оккупационный суд принял решение приговорить его к 8 годам лишения свободы.
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