Украина второй раз подала иск на РФ в ЕСПЧ, - Петренко

Как информирует replyua.net, он сказал, что «иск содержит более сотни показаний свидетелей с большим количеством документов». Украинская сторона обвиняет Кремль в похищении на Донбассе детей-сирот и вывозе их на российскую территорию. Также Петренко подчеркнул, что это уже второй иск к Российской Федерации от Украины в ЕСПЧ, который связан с событиями на Донбассе.
Также чиновник утверждает, что Украина ведет большую судебную войну против Российской Федерации. Согласно со словами чиновника, существует целый ряд дел в Международном суде ООН в Гааге. В апреле месяце текущего года этот суд удовлетворил требование столицы Украины о введении временных обеспечительных мер в отношении России. Напомним, ранее спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Кремль не признает решений ЕСПЧ, если Москва не будет принимать участие в выборе судей.