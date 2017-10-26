Эксперт назвал главную проблему в расследовании дел против украинских коррупционеров

В Украине коррупционеры продолжают совершит незаконные действия, поскольку им известно, что серьезного наказания за это они не понесут. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Апострофу» озвучил экс-заместитель главы Генеральной прокуратуры, юрист Виталий Касько.
«Суть вопроса заключается в том, что у нас есть представления, у нас есть задержания, звучат громкие заявления, но нет приговоров с реальными сроками заключения для коррупционеров. Речь идет о повсеместной проблеме, до сегодняшнего дня она не решена. Я считаю, что всем уже надоело видеть разложенные на коврах купюры, громкие пресс-конференции, но, к сожалению, не видеть вынесения приговоров. Это сейчас касается всех правоохранительных органов», - говорит он. Вместе с тем, Касько добавил, что в Украине нет практически ни одного случая доказанной вины коррупционера и вынесения реального приговора.
«Таким образом, отсутствует фактор сдерживания для будущих коррупционеров. Они понимают, что ловят, но если ты набрал много взяток, то все равно отпустят», - считает юрист.