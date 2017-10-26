В больнице Харькова умерла еще одна жертва страшного ДТП

Стало известно о росте числа погибших в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, передает replyua.net. В том числе, по данным пресс-секретаря городского совета Харькова Юрия Сидоренко, в медицинском учреждении скончалась двадцатилетняя девушка Диана Берченко, чье состояние медики оценивали, как тяжелое. Диану доставили в больницу после жуткого ДТП вместо со ее сестрой Оксаной, которая, как ранее сообщалось, уже начала приходить в себя. «Уже шесть жертв аварии. Сегодня в больнице умерла Диана», — написал высокопоставленный чиновник.
Напомним, что ДТП произошло вечером 18 октября в Харькове. Автомобиль Lexus наехал в толпу людей, которые стояли на тротуаре. Жертвами ужасной аварии стали шесть человек, еще пять человек пострадали.
Средства массовой информации сообщили, что за рулем была студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева. Она является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Еще одним участником аварии оказался 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Он находился за рулем Volkswagen Touareg. 20 числа текущего месяца суд принял решение об аресте Елены Зайцевой на два месяца без права внесения залога, лишил ее водительских прав до 19 декабря, и арестовал Lexus и Volkswagen Touareg.