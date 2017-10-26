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В WizzAir сообщили о планах покинуть аэропорт «Жуляны»

В WizzAir сообщили о планах покинуть аэропорт «Жуляны»
В пресс-службе венгерской лоукост-компании Wizz Air заявили, что в скором времени авиаперевозчик откажется от услуг киевского аэропорта «Киев» (Жуляны) и вернется в международный аэропорт «Борисполь». Как передает replyua.net, такое заявление в интервью Data.ua озвучил глава совета директоров Международного аэропорта «Киев» Денис Костржевский.

По его словам, когда шесть лет назад компания WizzAir спешила унести ноги из «Борисполя», они готовы были, что угодно сделать, только бы летать не из «Борисполя». «У нас отсутствовали терминалы, вместо этого находилась армейская палатка, в которой мы обслуживали пассажиров. Мы там выдавали багаж, проводили регистрацию на рейс. И в Wizz Air на это были готовы», - сказал Костржевский. Он также добавил, что с того времени

По его словам, с того времени у Жулян появились терминалы, перроны для самолетов, большое количество наземной техники для обслуживания рейсов, инвестировав около 60 млн. долларов. «Прошло 6 лет и Wizz Air в настоящее время начала вести с нами переговоры о том, что компания уходит в «Борисполь», - добавил Костржевский.
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