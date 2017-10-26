валюта
СпецтемаБлогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Кадыров был заинтересован в убийстве Мосийчука – МВД

Кадыров был заинтересован в убийстве Мосийчука – МВД
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что организатором вчерашнего покушения на нардепа Игоря Мосийчука может оказаться чеченский президент Рамзан Кадыров. Как передает replyua.net, такое заявление в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД Иван Варченко. Он отметил, что чеченский глава Рамзан Кадыров грозился убить Мосийчука еще в 2014 году.

«Может быть множество вариантов. Заказчик один — РФ. Существуют определенные доказательства, подтверждающие заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег», — сказал он. Также Варченко добавил, что следствие рассматривает и ряд других версий взрыва в Киеве: «Но я считаю, что в настоящее время достаточно доказательств для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика», - отмечается в сообщении.

Более того, о вероятных причинах покушения рассказал коллега Мосийчука по Радикальной партии Василь Амельченко. Он не исключает, что нападение может быть связан с избирательной кампанией.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
8405

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
4686

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»

В ИГИЛ самое большое число наемников из России

Собчак уличили в лицемерии относительно Крыма

Путин намерен построить на Курилах военную базу

В Украине заявили о рисках транзита газа в ЕС из-за действий «Газпрома»

Украина второй раз подала иск на РФ в ЕСПЧ, - Петренко

Эксперт назвал главную проблему в расследовании дел против украинских коррупционеров

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

В больнице Харькова умерла еще одна жертва страшного ДТП

ГПСУ: пограничники Польши начали проверять украинцев с помощью рентгена

В WizzAir сообщили о планах покинуть аэропорт «Жуляны»

Штайнмайер назвал главную проблему в восстановлении отношений с Россией

Кадыров был заинтересован в убийстве Мосийчука – МВД

Политолог назвал возможную причину покушения на Мосийчука

Ученые показали видео с самой необычной медузой

В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию

Рабинович пояснил, чем Собчак лучше Навального

30-летний охранник Мосийчука работал в полке полиции особого назначения

Принц Саудовской Аравии построит город будущего за полтриллиона долларов

Собчак и Поклонская обменялись «любезностями» из-за заявления о Крыме

 Новости за день