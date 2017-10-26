Кадыров был заинтересован в убийстве Мосийчука – МВД

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что организатором вчерашнего покушения на нардепа Игоря Мосийчука может оказаться чеченский президент Рамзан Кадыров. Как передает replyua.net, такое заявление в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД Иван Варченко. Он отметил, что чеченский глава Рамзан Кадыров грозился убить Мосийчука еще в 2014 году.
«Может быть множество вариантов. Заказчик один — РФ. Существуют определенные доказательства, подтверждающие заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег», — сказал он. Также Варченко добавил, что следствие рассматривает и ряд других версий взрыва в Киеве: «Но я считаю, что в настоящее время достаточно доказательств для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика», - отмечается в сообщении.
Более того, о вероятных причинах покушения рассказал коллега Мосийчука по Радикальной партии Василь Амельченко. Он не исключает, что нападение может быть связан с избирательной кампанией.