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30-летний охранник Мосийчука работал в полке полиции особого назначения

30-летний охранник Мосийчука работал в полке полиции особого назначенияВ пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в «Фейсбуке» заявили, что охранник народного депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, тридцатилетний сотрудник полка полиции особого назначения скончался от полученных ранений в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение.

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «На месте инцидента пострадали пять человек. Один из них – это народный избранник Игорь Мосийчук. Охранник парламентария, 30-летний работник полиции полка особого назначения, от полученных ранений погиб». В свою очередь народный депутат ВРУ от «Радикальной партии» Андрей Лозовой предоставил информацию, что у погибшего охранника Мосийчука Руслана остались беременная жена и маленький ребенок. Лозовой отметил: «Руслан был очень добродушный человек. В то же время он был смелым и отважным». Также нардеп обнародовал фотографию погибшего из-за взрыва охранника Мосийчука.

30-летний охранник Мосийчука работал в полке полиции особого назначения


Ранее уже сообщалось, что в результате покушения на народного депутата Верховной Рады Украины от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука ранения легких и печени также получил и политолог Виталий Бала.
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