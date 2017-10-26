30-летний охранник Мосийчука работал в полке полиции особого назначения

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «На месте инцидента пострадали пять человек. Один из них – это народный избранник Игорь Мосийчук. Охранник парламентария, 30-летний работник полиции полка особого назначения, от полученных ранений погиб». В свою очередь народный депутат ВРУ от «Радикальной партии» Андрей Лозовой предоставил информацию, что у погибшего охранника Мосийчука Руслана остались беременная жена и маленький ребенок. Лозовой отметил: «Руслан был очень добродушный человек. В то же время он был смелым и отважным». Также нардеп обнародовал фотографию погибшего из-за взрыва охранника Мосийчука.
Ранее уже сообщалось, что в результате покушения на народного депутата Верховной Рады Украины от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука ранения легких и печени также получил и политолог Виталий Бала.