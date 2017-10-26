валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Покушение на Мосийчука: из-за взрыва политолог Бала получил ранение легких и печени

Покушение на Мосийчука: из-за взрыва политолог Бала получил ранение легких и печениПолитолог Бала оказался возле эпицентра взрыва во время покушения на Мосийчука. В результате инцидента Виталий Бала получил тяжелые ранения. В настоящее время последний пребывает в стабильном состоянии, о чем в своем «Фейсбуке» сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что медики сделали Бале операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. В свою очередь в «Эспрессо» добавили, что у политолога в результате взрыва были повреждены печень и легкие.

Как ранее уже сообщалось, вечером 25 октября в центре украинской столицы Киеве прозвучал взрыв, результатом которого стало ранение народного депутата Украины Игоря Мосийчука, политолога Виталия Бала, а также смерть одного из охранников политика Руслана. В соответствии с предварительными данными, когда народный избранник выходил из помещения телеканала «Эспрессо», то припаркованный рядом мотоцикл взорвался. Сам нардеп, после операции, прокомментировал данное покушение на него, заявив, что исполнители преступления из Киева, а сами его заказчики находятся в Москве.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
6394

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
4521

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как

25 окт 2017
4210

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Принц Саудовской Аравии построит город будущего за полтриллиона долларов

Собчак и Поклонская обменялись «любезностями» из-за заявления о Крыме

Стали известны новые детали встречи Порошенко и Волкера

Трамп назвал себя человеком с высоким уровнем интеллекта

Захарченко опять мечтает захватить новые города

Пономарь: «Враг пытается ввести Украину в состояние эмоционального экстаза, чтобы манипулировать нами»

Билл Клинтон сделал громкое заявление в адрес России

Политик рассказал о реальном рейтинге Путина в России

Мадрид обещает Барселоне экономический коллапс

Покушение на Мосийчука: из-за взрыва политолог Бала получил ранение легких и печени

Романенко: Россия перебросила новое оружие в Крым для нападения на Украину

Бизнесмен: «Интересно, а как власти будут собирать налог на кошечек и собачек?»

Тезис «Порошенко хуже Януковича» не нашел поддержки среди украинцев

Политконсультантом Собчак стал Белковский

В Украине значительно возросли штрафы за стоянку на местах для инвалидов

НАТО обвиняет РФ в осознанном введении в заблуждение

Мосийчук прокомментировал покушение сразу после операции

Депутаты ВР составили перечень потенциально опасных пород собак

В США новый скандал с e-mail-ами Клинтон

Саакашвили: «Это тот случай, когда я полностью соглашусь с Геращенко»

 Новости за день