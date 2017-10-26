Покушение на Мосийчука: из-за взрыва политолог Бала получил ранение легких и печени

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что медики сделали Бале операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. В свою очередь в «Эспрессо» добавили, что у политолога в результате взрыва были повреждены печень и легкие.
Как ранее уже сообщалось, вечером 25 октября в центре украинской столицы Киеве прозвучал взрыв, результатом которого стало ранение народного депутата Украины Игоря Мосийчука, политолога Виталия Бала, а также смерть одного из охранников политика Руслана. В соответствии с предварительными данными, когда народный избранник выходил из помещения телеканала «Эспрессо», то припаркованный рядом мотоцикл взорвался. Сам нардеп, после операции, прокомментировал данное покушение на него, заявив, что исполнители преступления из Киева, а сами его заказчики находятся в Москве.