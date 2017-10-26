В Украине значительно возросли штрафы за стоянку на местах для инвалидов

Начиная с сегодняшнего дня, 26 октября, в Украине начинает действовать закон, усиливающий ответственность за парковку, остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями, передает replyua.net со ссылкой на сайт Национальной полиции. В том числе, изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях — в ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и ст.152-1 (нарушение правил парковки транспортных средств). Помимо этого, изменения были внесены в ст.222 и ст.257 КУоАП — о порядке рассмотрения административных материалов, которые были составлены за нарушение законодательства о парковке.
«С 26 числа текущего месяца ответственность в денежном эквиваленте пропорционально выросла с 60 до 100 необлагаемых минимумов граждан», — отметил замглавы Нацполиции Константин Бушуев. По его словам, подразделения полиции, на которые возлагается функция надзора за дорожным движением, «готовы к решительному применению норм этого закона».
Стоит напомнить, что в июне текущего года депутаты Верховной Рады приняли закон, в соответствии с которым размер штрафа за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, повышен в 3,7 раз — с 465 до 1 700 гривен.