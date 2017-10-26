Депутаты ВР составили перечень потенциально опасных пород собак

В проекте закона № 7220 о введении учета домашних и беспризорных животных, который был внесен в Верховную Раду 20 октября, есть список пород собак, которые могут быть опасными, передает replyua.net. Отмечается, что авторство соответствующих изменений в закон «О защите животных от жестокого обращения» являются двадцать народных депутатов во главе с представителем БПП Андреем Немировским.
Таким образом, предлагается признать опасными следующие породы собак: акита-ину, американский бульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастиф, бельгийский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка,
бернский зенненхунд, бордосский дог, бразильская фила, бульмастиф, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, кане корсо, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо преса канарио, южнорусская овчарка, ризеншнауцер, родезийский риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, восточноевропейская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий боксер, фокстерьер,
шарпей, ягдтерьер немецкий.
Кроме того, «генетически определенные качества агрессии и силы» есть также у метисов указанных пород, так что они тоже могут быть потенциально опасными.