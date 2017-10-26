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Журналист о двух версиях покушениях на Игоря Мосийчука

Журналист о двух версиях покушениях на Игоря Мосийчука
Как передает replyua.net, возле редакции телеканала «Эспрессо» произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука. Как пишет в своем блоге, комментируя произошедшее, украинский журналист Дмитрий Вовнянко, есть две версии, чем вызван случившийся теракт. Первая версия – подрыв – следствие экономической деятельности нардепа Мосийчука. Еще не все забыли, как его арестовывали и обвинения выдвигали. Когда играешь с большими деньгами – могут и взорвать.

Журналист предполагает, что вторая версия – это очередная попытка вдохнуть жизнь в «революцию». Мосийчук недавно устроил истерику во время суда над Коханивским – когда сторонники последнего разгромили зал суда и были «упакованы» полицией. Теперь вот – взрыв. Может возникнуть закономерный вопрос, почему жертвой выбран именно Мосийчук, ответ простой – покушение на его жизнь никто не предполагал, в то же время он известная персона и так или иначе связан с властью.

«С нетерпением жду нытье, что Мосийчука подорвала преступная власть, потому что она, видите ли, прибегла к физическому уничтожению своих оппонентов», – подытожил блогер.
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