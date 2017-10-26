Покушение на Мосийчука: депутат рассказал подробности инцидента

В это же время, как информирует replyua.net, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Политик был переведен в реанимационное отделение, где он и пришел в себя. Сам пострадавший заявил, что заказчики покушения на него находятся в Российской Федерации. Пострадавший нардеп подчеркнул: «Я утверждаю, что заказчики сидят в Москве. Сами исполнители наши, киевские. Нельзя исключить, что агентура находится в патриотической среде. Это первое покушение на госдеятеля такого уровня в Украине».
Кроме того депутат отметил, что жив он остался исключительно благодаря погибшему охраннику Руслану и выразил соболезнования его семье. Говоря о своем состоянии, Игорь Мосийчук сообщил, что у него «поражена правая сторона». Он также добавил: «Операция была проведена успешно. По периметру больницы выставлена охрана. Всем, кто беспокоился, спасибо».