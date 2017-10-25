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Ляшко считает, что субсидии не нужны, потому что они «кормят олигархов»

Ляшко считает, что субсидии не нужны, потому что они «кормят олигархов»
Скандальный политик Олег Ляшко на своей страничке в «Facebook» опубликовал пост, в котором говорится, что субсидия не решает проблему энергозависимости Украины. Наверняка, украинцы и сами не раз задумывались об эффективности субсидий. Достаточно странным является факт, что депутатам проще поднять цены на все, а потом для прикрытия несправедливости предлагать народу подписывать различные декларации и собирать бесконечные пакеты документов для государственной «помощи».

«Необходимо вводить энергосберегающие решения» - говорит Олег Ляшко в своем посте, и добавляет, что на фонд энергоэффективности в проекте на 2018 год выделено всего лишь 800 миллионов гривен, а на субсидии - «которые только кормят олигархов», выделено 55 миллиардов. « Это грабеж среди белого дня!» - констатировал скандальный лидер радикалов. Политик считает, что целесообразнее выделять деньги на "теплые кредиты", помогать украинцам менять котлы и окна в домах, утеплять стены.

Олег Ляшко не против субсидий, но против того, что этой «помощи» отдается слишком много ресурсов, которые могут ускорить процесс поднятия уровня жизни простых украинцев.
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